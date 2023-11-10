Новак в Махачкале посетил школу имени героя СВО Алексея Суханова

Вице-премьер России пообщался со школьниками, педагогами и спросил о планах на будущее

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак в ходе рабочей поездки в Дагестан вместе с главой региона Сергеем Меликовым посетил школу имени героя СВО Алексея Суханова, передает корреспондент ТАСС.

"Хорошую школу построили. Вы большие молодцы, вам повезло, вы в новой школе учитесь", - сказал Новак, обращаясь к ученикам.

В частности, Новак осмотрел столовую, спортивный зал, бассейн, кабинет химии и библиотеку. В ходе встречи пообщался со школьниками, педагогами и спросил о планах на будущее. В одном из классов дети подарили вице-премьеру книгу Расула Гамзатова.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, образовательное учреждение, рассчитанное на 1 224 обучающихся, открылось 1 сентября в режиме ВКС с участием президента России Владимира Путина. Школа возведена по нацпроекту "Образование".

"На общей площади почти 26 тыс. кв. м расположились учебные корпуса, актовый зал на 800 мест, плавательные бассейны, спортзалы, уличные поля для футбола, волейбола и баскетбола", - добавили в пресс-службе.