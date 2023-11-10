БАПОР оценил в $481 млн объем помощи, необходимой для поддержки палестинцев до конца года

В агентстве заявили, что его возможности "напряжены до предела"

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обратилось к донорам и партнерам с призывом выделить $481 млн, необходимых для оказания гуманитарной поддержки палестинцев до конца 2023 года. Это следует из заявления, опубликованного на сайте агентства.

"В связи с беспрецедентными разрушениями в секторе Газа и растущими потребностями на Западном берегу реки Иордан БАПОР объявляет расширенный срочный призыв для [оказания помощи жителям] оккупированной палестинской территории, - говорится в документе. - Агентство запрашивает $481 млн для удовлетворения наиболее важных гуманитарных потребностей населения, пострадавшего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, до конца текущего года".

По словам главы БАПОР Филиппа Лаззарини, возможности агентства "напряжены до предела". Отмечается, что более 720 тыс. человек размещаются в 150 приютах БАПОР по всему сектору Газа в "ужасающих условиях", при которых "сотни людей пользуются одним туалетом и душем". Агентство подчеркивает, что несмотря на увеличение гуманитарной помощи в последние дни, в анклав по-прежнему поступает лишь небольшое количество продовольствия, воды и предметов первой необходимости. "На прошлой неделе в Газе дети спрашивали меня, нет ли у меня куска хлеба или глотка воды, это был один из самых печальных моментов", - сказал Лаззарини.

БАПОР уже обращался с призывом к донорам и партнерам финансово поддержать работу агентства в связи с эскалацией в секторе Газа. 12 октября организация запросила $104 млн для обеспечения многопрофильной гуманитарной помощи жителям анклава в ближайшие полтора месяца.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.