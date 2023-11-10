10 ноября, 12:37

В Удмуртии намерены субсидировать рейсы "Метеоров" в Татарстан

Речь идет о маршруте Елабуга - Сарапул

ТАСС, 10 ноября. Власти Удмуртии будут субсидировать рейсы судов на подводных крыльях "Метеор", которые в 2024 году начнут ходить между Сарапулом и Елабугой, рассказала журналистам руководитель республиканского агентства по туризму Юлия Бадаш.

"Мы эти суммы знаем сейчас, они более детально просчитываются, мы тоже <…> будем субсидировать непосредственно эти затраты", - сказала Бадаш.

Она напомнила, что рейсы на регулярной основе будут осуществляться между Татарстаном и Удмуртией. Также рассматривается вариант с Башкирией и Пермским краем.

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы "Метеоров" запустят в 2024 году по маршруту Елабуга - Сарапул. Тестовый рейс состоялся 23 сентября, впервые с 1996 года судно пришвартовалось на пристани Сарапула. 

Теги:
РоссияТатарстанУдмуртия
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