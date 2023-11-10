Львова-Белова опровергла данные о призыве в армию 17-летнего сироты из Мариуполя

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что СМИ раздувают шумиху, не разбираясь в деталях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опровергла информацию о том, что получившему российское гражданство 17-летнему сироте из Мариуполя грозит призыв в армию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях и СМИ стали появляться сообщения о том, что эвакуированный из Мариуполя подросток якобы хотел вернуться на Украину, но теперь его пытаются призвать на службу в российскую армию.

"В преддверии 18-летия Богдан получил повестку для уточнения сведений воинского учета. Такие повестки получают все граждане РФ его возраста. Если подросток достигает 18-летия, обучаясь в колледже или вузе, то ему предоставляется отсрочка от службы в армии до окончания обучения. Ни о каком его призыве в российскую армию сейчас речи быть не может", - написала Львова-Белова, отметив, что СМИ раздувают шумиху, не разбираясь в деталях.

Она сообщила, что подростка в 2022 году безнадзорным обнаружили в Мариуполе российские военные, потом мальчик был устроен под опеку в российскую семью. "28 августа 2023 года состоялась встреча Богдана с сотрудниками моего аппарата: ему предложили возможность организации безопасного переезда на Украину до совершеннолетия, если он примет такое решение. Однако на встрече он четко обозначил, что переезжать на Украину до 18 лет не планирует, и подтвердил это письменно. Данное заявление передано украинской стороне", - написала детский омбудсмен.

Она также рассказала, что в октябре 2022 года Богдан вступил в гражданство РФ по личному заявлению, обозначив свое добровольное желание стать гражданином РФ. Сейчас, по словам Львовой-Беловой, мнение Богдана о месте дальнейшего жительства изменилось, он планирует вернуться на Украину, а его двоюродная сестра готова принять его в свою семью.

"С учетом однозначной позиции России в вопросе воссоединения детей с родственниками, разлученными в период СВО, озвученной президентом, а также сжатых сроков до наступления совершеннолетия и особенностей правового статуса юноши на настоящий момент российской и украинской сторонами выработано и согласовано решение о встрече Богдана с сестрой в третьей стране в день его рождения. Богдан покинет Россию заранее, будучи еще несовершеннолетним, в сопровождении законного представителя", - добавила детский омбудсмен.