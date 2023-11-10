10 ноября, 12:57

Курская область стала вторым регионом России, отказавшимся от абортов в частных клиниках

Замгубернатора региона Андрей Белостоцкий отметил, что в государственных медучреждениях с женщинами проводят анкетирование, беседы, в ходе которых выясняют проблемы, из-за которых они хотят прервать беременность

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Курская область после Крыма стала вторым субъектом на территории России, где частные медицинские клиники приняли решение отказаться от проведения абортов, сообщил в ходе круглого стола в областном перинатальном центре заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу", - цитирует региональное информационное агентство "Курск" Белостоцкого.

От проведения абортов уже отказались четыре из пяти частных клиник в Курске, имеющих соответствующую лицензию. Ожидается, что пятое медучреждение примет аналогичное решение в ближайшее время. Как отметил замгубернатора региона, в государственных медучреждениях с женщинами проводят анкетирование, беседы, в ходе которых выясняют проблемы, из-за которых они хотят прервать беременность.

"Мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка", - добавил Белостоцкий.

В четверг в Министерстве здравоохранения Республики Крым со ссылкой на министра здравоохранения республики Константина Скорупского заявили, что услуги по прерыванию беременности в Крыму будут предоставляться только в государственных медорганизациях, поскольку частные клиники официально уведомили о своем добровольном отказе от оказания этих услуг. Уточняется, что ранее в Минздраве прошел круглый стол по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация