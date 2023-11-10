Курская область стала вторым регионом России, отказавшимся от абортов в частных клиниках

Замгубернатора региона Андрей Белостоцкий отметил, что в государственных медучреждениях с женщинами проводят анкетирование, беседы, в ходе которых выясняют проблемы, из-за которых они хотят прервать беременность

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Курская область после Крыма стала вторым субъектом на территории России, где частные медицинские клиники приняли решение отказаться от проведения абортов, сообщил в ходе круглого стола в областном перинатальном центре заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу", - цитирует региональное информационное агентство "Курск" Белостоцкого.

От проведения абортов уже отказались четыре из пяти частных клиник в Курске, имеющих соответствующую лицензию. Ожидается, что пятое медучреждение примет аналогичное решение в ближайшее время. Как отметил замгубернатора региона, в государственных медучреждениях с женщинами проводят анкетирование, беседы, в ходе которых выясняют проблемы, из-за которых они хотят прервать беременность.

"Мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка", - добавил Белостоцкий.

В четверг в Министерстве здравоохранения Республики Крым со ссылкой на министра здравоохранения республики Константина Скорупского заявили, что услуги по прерыванию беременности в Крыму будут предоставляться только в государственных медорганизациях, поскольку частные клиники официально уведомили о своем добровольном отказе от оказания этих услуг. Уточняется, что ранее в Минздраве прошел круглый стол по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов.