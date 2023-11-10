10 ноября, 12:56
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" прошла "космическая" свадьба сотрудников "Восточного"

© Александра Будер/ ТАСС

Молодожены приехали из Амурской области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работники космодрома "Восточный" Алена Кузьмина и Александр Андрейченко провели церемонию бракосочетания под куполом павильона "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

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Церемонию бракосочетания назвали "День космического масштаба". Молодоженов, приехавших из Амурской области, поздравил губернатор региона Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ - Космодромы России" Николай Нестечук.

"Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете ее вы. <...> У экспозиции Амурской области на выставке "Россия" самая главная тема - тема космодрома "Восточный", это будущее нашей страны, <...> это ворота в космос. <...> Вы работает в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок", - сказал губернатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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