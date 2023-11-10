Эвакуация россиян из Газы и жесткая посадка Ан-2 на Чукотке. Главные события 10 ноября

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Эвакуация граждан России из Газы

Два самолета Ил-76 находятся в аэропорту Каира в готовности к эвакуации россиян из сектора Газа. По данным соотечественников, более 500 граждан РФ ждут выезда. Находящимся в списках на эвакуацию сообщили о возможности выехать в российском диппредставительстве в Рамалле, сообщила гражданка РФ Ольга Аслем, находившаяся в городе Хан-Юнис, расположенном на юге анклава.

Жесткая посадка Ан-2 на Чукотке

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Чукотке. На борту находились три человека, они получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Наказание добровольцев за преступления против службы

В Госдуму внесли законопроект о распространении уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы на добровольцев. Согласно документу, военным судам будут подсудны дела о всех преступлениях, совершенных гражданами. Сообщается, что к ним не будут применятся положения об отбывании ареста на гауптвахте и наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Обрушение моста через реку Пахру

В Подмосковье обрушился мост через реку Пахру. В результате происшествия госпитализирована одна женщина. Исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что точные причины инцидента выясняются. Власти региона помогут Москве с ремонтом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. 

Учреждение Эрмитажной премии

В России учредили первую Эрмитажную премию. Награду будут вручать двум знаковым деятелям культуры - от РФ и мира. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первыми лауреатами стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа. Премия будет представлять собой уменьшенную копию Колыванской вазы. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтГергиев, Валерий АбисаловичЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация