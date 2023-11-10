Эвакуация россиян из Газы и жесткая посадка Ан-2 на Чукотке. Главные события 10 ноября

Эвакуация граждан России из Газы

Два самолета Ил-76 находятся в аэропорту Каира в готовности к эвакуации россиян из сектора Газа. По данным соотечественников, более 500 граждан РФ ждут выезда. Находящимся в списках на эвакуацию сообщили о возможности выехать в российском диппредставительстве в Рамалле, сообщила гражданка РФ Ольга Аслем, находившаяся в городе Хан-Юнис, расположенном на юге анклава.

Жесткая посадка Ан-2 на Чукотке

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Чукотке. На борту находились три человека, они получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Наказание добровольцев за преступления против службы

В Госдуму внесли законопроект о распространении уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы на добровольцев. Согласно документу, военным судам будут подсудны дела о всех преступлениях, совершенных гражданами. Сообщается, что к ним не будут применятся положения об отбывании ареста на гауптвахте и наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Обрушение моста через реку Пахру

В Подмосковье обрушился мост через реку Пахру. В результате происшествия госпитализирована одна женщина. Исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что точные причины инцидента выясняются. Власти региона помогут Москве с ремонтом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Учреждение Эрмитажной премии

В России учредили первую Эрмитажную премию. Награду будут вручать двум знаковым деятелям культуры - от РФ и мира. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первыми лауреатами стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа. Премия будет представлять собой уменьшенную копию Колыванской вазы.