В Севастополе построили первую с момента вхождения в состав РФ поликлинику

Глава города Михаил Развожаев сообщил, что учреждение будет обслуживать 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей

ТАСС, 10 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл в Казачьей бухте первую поликлинику, построенную в городе с момента вхождения Крыма в состав России. Учреждение будет обслуживать 13,5 тыс. жителей, говорится в Telegram-канале губернатора.

"Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей. <...> Хочу отметить, что за новейшую историю Севастополя это первая капитальная новая поликлиника, созданная с нуля. Мы ее построили по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что прием пациентов начнется с понедельника, поликлиника уже укомплектована терапевтами и педиатрами.

"Что касается узких специалистов, то они тоже будут все вести прием, но пока по графику: доктора будут приезжать из других поликлиник, и постепенно будут заполняться ставки на постоянной основе. Подчеркну: то, что сейчас не все врачи на месте, не отразится на качестве обслуживания посетителей", - добавил глава города.