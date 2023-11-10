10 ноября, 13:29

В Севастополе построили первую с момента вхождения в состав РФ поликлинику

Глава города Михаил Развожаев сообщил, что учреждение будет обслуживать 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей

ТАСС, 10 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл в Казачьей бухте первую поликлинику, построенную в городе с момента вхождения Крыма в состав России. Учреждение будет обслуживать 13,5 тыс. жителей, говорится в Telegram-канале губернатора.

"Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей. <...> Хочу отметить, что за новейшую историю Севастополя это первая капитальная новая поликлиника, созданная с нуля. Мы ее построили по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что прием пациентов начнется с понедельника, поликлиника уже укомплектована терапевтами и педиатрами.

"Что касается узких специалистов, то они тоже будут все вести прием, но пока по графику: доктора будут приезжать из других поликлиник, и постепенно будут заполняться ставки на постоянной основе. Подчеркну: то, что сейчас не все врачи на месте, не отразится на качестве обслуживания посетителей", - добавил глава города. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация