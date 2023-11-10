10 ноября, 14:38

Строительство храма Саграда Фамилия завершится в течение 10 лет

Планировалось завершить работы в 2026 году к 100-летней годовщине со дня смерти Антонио Гауди, но они были приостановлены из-за пандемии

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне должны завершиться в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил делегат - председатель Совета по строительству базилики Эстеве Кампс.

"Если у нас не будет никаких серьезных помех, как было с пандемией, максимум через 10 лет [строительство] Саграда Фамилия будет завершено", - отметил он в интервью еженедельнику Catalunya Cristiana.

Ранее планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году - в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение базилики. Однако работы были временно приостановлены в разгар пандемии коронавируса. Храм был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования.

Саграда Фамилия является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно миллионы туристов посещали этот собор. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики. 

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Испания
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