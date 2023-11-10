10 ноября, 13:44
Международная выставка-форум "Россия"

Минздрав: показатель младенческой смертности в РФ почти на 20% ниже, чем в США

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности, зафиксированный в России, почти на 20% ниже, чем в США, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Показатель младенческой смертности сегодня самый низкий за всю историю России. Если сравнить его с другими странами, то это уже практически на 20% ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, ниже чем в Китае и многих странах", - сказал он на выставке-форуме "Россия".

Министр также отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что нацпроект "Здравоохранение", который в России реализуют с 2019 года, позволил снизить младенческую смертность на 6,8% - до 4,1 промилле. В ряде регионов проект реализуют в опережающем темпе. "Национальный проект "Здравоохранение" направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан, на повышение качества и доступности медицинской помощи. Реализация мероприятий нацпроекта позволила снизить на 6,8% младенческую смертность до 4,1%, завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических больниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3 589 фельдшерско-акушерских пунктов", - привели в сообщении слова Голиковой.

Как проинформировал президент РФ Владимир Путин на августовском заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню. Глава государства пояснил, что на увеличение продолжительности жизни влияют в том числе уровень медицинского обслуживания, качество жилищных условий, доходы людей, состояние экологии. "Положительная динамика по этому показателю показывает, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул президент. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичСШАРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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