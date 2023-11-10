10 ноября, 13:44

Фонд президентских грантов определил лучшие проекты за 2022 год

На топ-100 было номинировано 933 проекта, они выбирались из 4 тыс. реализованных проектов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов отобрал 100 лучших проектов из числа тех, что были поддержаны и реализованы в 2022 году. Об этом после заседания координационного комитета сообщил глава фонда Илья Чукалин.

"На топ-100 было номинировано 933 проекта, они выбирались из 4 тыс. реализованных проектов. <...> Каждый проект получит возможность пройти эксклюзивную образовательную программу. Уже 400 проектов, которые были отобраны ранее, прошли обучение в школе управления "Сколково", это одна из лучших бизнес-школ Европы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Чукалин отметил, что оценка проекта происходила по трем критериям: реальный социальный эффект проекта, качество реализации и способность проекта к масштабированию.

В этом году из подлежавших оценке четырех тысяч инициатив 85% проектов признаны реализованными успешно, 12% - удовлетворительно, 3% команд не смогли справиться с взятыми на себя обязательствами. 

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