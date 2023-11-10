10 ноября, 13:58

Министр молодежи Татарстана предложил освободить участников студотрядов от уплаты НДФЛ

Ринат Садыков озвучил это предложение на дискуссии в рамках программы всероссийского слета студенческих отрядов в Казани

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Участников студенческих отрядов необходимо полностью или частично освободить от уплаты НДФЛ на период их работы. Такое мнение высказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на панельной дискуссии в рамках деловой программы всероссийского слета студенческих отрядов в Казани.

"В свое время было решение о том, чтобы освободить [принимающие студенческие отряды] предприятия от отчислений в Пенсионный фонд. Может быть стоит задуматься еще выше поднять планку, чтобы студенческие отряды либо частично, либо полностью на период их работы освободить от НДФЛ", - сказал он.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 64-го трудового семестра проходит в Казани 8-12 ноября. Его участниками стали более 2,6 тыс. студотрядовцев из 89 регионов России. 

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