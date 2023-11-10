В Петербурге открыли памятник блокадным милиционерам

Монумент к посвящен подвигу участкового милиционера Павла Винокурцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады Ленинграда, открыли на площади Стачек в Санкт-Петербурге в День сотрудника органов внутренних дел. Как сообщил на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов, памятник посвящен подвигу участкового милиционера Павла Винокурцева, который в ноябре 1941 года во время бомбежки ценой своей жизни спас девочку, оказавшуюся посреди улицы на трамвайных путях.

"Для нас большой пример - сержант Павел Винокурцев, который, как и полагается российскому, советскому воину, прикрыл собой ребенка. Сам погиб, а девочку спас", - сказал Беглов на церемонии открытия памятника.

Губернатор напомнил, что в Санкт-Петербурге уже установлены памятники блокадному учителю и блокадным медикам. Теперь по инициативе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области создан памятник участковому Павлу Винокурцеву и всем милиционерам, служившим в блокадном Ленинграде и оборонявшим его.

Памятник, созданный под руководством скульптора Марии Галиной, установлен недалеко от того места, где Винокурцев совершил подвиг. Детали образа милиционера военного времени прорабатывались до мелочей. В честь героя-милиционера также назван Винокуровский проезд между Витебским вокзалом и вестибюлем станции метро "Пушкинская". Там ранее установлена мемориальная доска.

По данным городской администрации, в годы Великой Отечественной войны более 13 тыс. ленинградских милиционеров обороняли город на фронте. К 1 декабря 1941 года в Ленинграде в строю оставались чуть более 5 тыс. сотрудников милиции. За годы блокады погибло 1 230 милиционеров.