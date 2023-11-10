Фонд президентских грантов за год поддержал почти 500 проектов в новых регионах

Также фонд поддержал несколько десятков проектов, связанных с реабилитацией участников СВО, сообщил его глава Илья Чукалин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержал почти 500 проектов, направленных на помощь жителям новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом после заседания координационного комитета сообщил глава фонда Илья Чукалин.

"Количество проектов сейчас растет, уже суммарно за год поддержали почти 500 проектов, направленных именно на деятельность в четырех новых регионах. Есть довольно много проектов, которые направлены на помощь семьям участников СВО, это уже, как правило, в других регионах", - сказал Чукалин .

Он сказал, что фонд также поддержал несколько десятков проектов, связанных с реабилитацией участников СВО. "Это вообще сложная история. Есть ситуации, когда человек получил ранения, но не имел нужных документов. НКО начинают заниматься реабилитацией сразу после того, как человек поступил", - отметил глава фонда.

Он отметил, что также организации помогают с закупкой протезов, которые еще не успели пройти все необходимые этапы регистрации. "Наши активисты - это врачи с огромным опытом реабилитации. <...> Их главная заповедь - "не навреди", просто порой бумаг не хватает. Президент создал условия, чтобы эти люди не остались без заботы", - добавил он.