"Дом-2" будет доступен в Okko

Выпуски проекта будут эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре после телевизионного эфира

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko будет показывать выпуски реалити-шоу "Дом-2" после телевизионного эфира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"C 17 ноября онлайн-кинотеатр Okko начинает транслировать реалити-шоу "Дом-2". Выпуски проекта будут эксклюзивно доступны в Okko после телевизионного эфира", - говорится в сообщении.

Посмотреть выпуски программы в Okko зрители смогут в любое время после показа на телеканале "Ю", где ежедневно в 22:00 и в 23:00 транслируется два выпуска подряд - "Дом-2. Новая жизнь" и "Дом-2. После заката".