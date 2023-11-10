Макрон заявил об "обрушении криосферы" и предупредил о риске новой пандемии

Президент Франции выразил надежду на то, что вместе с экспертами по криосфере, а также высокими представителями ряда государств и международных организаций по итогам дискуссий удастся "выработать конкретные решения и начать совместные действия"

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Растущие темпы изменения климата приводят к "обрушению криосферы" на планете и среди прочего несут угрозы новой пандемии из-за потепления в зонах вечной мерзлоты. С таким предостережением выступил президент Франции на открытии посвященной вопросам сохранения ледников и полюсов конференции "Одна планета", которая проходит на полях Форума мира в Париже.

"Что мы можем констатировать сегодня, так это феномен обрушения криосферы под влиянием изменения климата, которое ускоряется быстрее, чем предусматривали озвученные ранее гипотезы. Этот феномен <...> представляет собой на уровне человечества масштабнейшую проблему как в контексте климата и биоразнообразия, так и цивилизационную. Повышение уровня моря, которое поглотит многие прибрежные территории, сокращение потоков пресной воды, высвобождение запасов углекислого газа, а также угроза новых пандемий по мере таяния зон вечной мерзлоты - все эти угрозы уже достаточно реальны", - сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, что вместе с экспертами по криосфере, а также высокими представителями ряда государств и международных организаций по итогам дискуссий удастся "выработать конкретные решения и начать совместные действия". Он подчеркнул серьезный характер угроз, которые несет исчезновение ледников, в том числе связанных с сокращением биоразнообразия, поскольку эти регионы являются домом для обширных экосистем.

"Все эти вопросы требуют беспрецедентного уровня сотрудничества, которое осложняется в период возрождения геополитической напряженности и возвращения войны в Европу и на Ближний Восток. Очевидно, эти кризисы ослабляют сотрудничество с великими геополитическими державами и учеными, которые принимали участие в этой работе. Но, несмотря на всю напряженность, мы должны сделать полюса, ледники особо охраняемыми пространствами, я бы сказал, пространствами мира, научного и природоохранного сотрудничества", - заключил Макрон.