В Чувашии школьников гимназии посвятили в ученики первого менделеевского класса

Обучение предполагает разработку собственных проектов под руководством преподавателей РХТУ и Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова

ЧЕБОКСАРЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия первого в Чувашии менделеевского класса прошла в гимназии № 6 в городе Новочебоксарске, передает корреспондент ТАСС. Здесь установили специализированное оборудование, а само образовательное учреждение капитально отремонтировали по национальному проекту.

"Школьники из гимназии № 6 в Новочебоксарске стали учениками первого менделеевского класса в Чувашии. <…> Этим мы даем возможность ребятам совершить первые шаги в науке, исследовании, производстве", - сообщила журналистам на торжественном мероприятии директор по управлению персоналом общества "Химпром" Елена Рогозина.

Предприятие совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева (РХТУ) является партнером и инициатором открытия менделеевского класса в Чувашии. Первый класс сформировали из школьников, которые проявили особый интерес и способности к изучению естественных наук. Торжество в связи с открытием профильного класса было приурочили к посвящению в "менделеевцы". Как передает корреспондент ТАСС, на церемонии первые ученики продемонстрировали четыре химических эксперимента.

На предприятии пояснили, что с восьмого класса дети после уроков осваивают химию по опережающей программе в специализированном оборудованном классе. Он оснащен профильной лабораторией, наборами химической посуды и реактивами Mendeleev Box для проведения опытов и практических занятий. Для участвующих в проекте учителей специалистами РХТУ разработаны курсы повышения квалификации.

Обучение также предполагает разработку собственных проектов под руководством преподавателей РХТУ и Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. Ожидается, что дети будут защищать свои работы в феврале 2024 года. Победители весной отправятся на образовательный интенсив в РХТУ.

Как сообщил журналистам проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д. И. Менделеева Игорь Еремин, следующее открытие менделеевских классов пройдет совместно с индустриальными партнерами Пермского края, Оренбургской области и Луганской Народной Республики.