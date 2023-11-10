10 ноября, 14:57

С января Узбекистан посетили больше россиян, чем за весь 2022 год

Агентство статистики при президенте Узбекистана сообщило, что граждане России в основном приезжали для посещения родственников, в туристических целях и в командировки

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 620 тыс. граждан РФ посетили Узбекистан в январе - октябре 2023 года. Об этом сообщает Агентство статистики при президенте Узбекистана.

"В январе - октябре 2023 года Узбекистан посетили 628,9 тыс. иностранных граждан из России", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Там добавили, что граждане России в основном приезжали в Узбекистан для посещения родственников, в туристических целях и в командировки.

По данным агентства, в 2022 году Узбекистан посетили 567,7 тыс. россиян. 

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