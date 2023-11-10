В Ингушетии намерены организовать сбор гуманитарной помощи для Палестины

Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что "любой житель республики может присоединиться к гуманитарной акции"

ТАСС, 10 ноября. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики организовать работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Палестины.

"Россия - в числе стран, оказывающих помощь жителям Палестины. Налажены каналы отправки гуманитарных грузов для них. В связи с этим планируем внести свой вклад в эту добровольческую миссию. Поручил правительству [республики] организовать данную работу", - написал Калиматов в своем официальном Telegram-канале.

Он отметил, что "любой житель республики может присоединиться к гуманитарной акции". "Сегодня помощь одеждой, продуктами, другими предметами первой необходимости - это самое малое, что мы можем сделать для этих людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. В Палестине каждый день гибнут мирные жители, среди которых дети, женщины и старики. И народ Ингушетии молится за них", - добавил глава региона.

Ранее власти Чечни заявили о работе по оказанию гуманитарной помощи 20 тыс. палестинских семей. В Дагестане благотворительные фонды собрали более 90 млн рублей для оказания помощи жителям Палестины.