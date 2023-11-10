10 ноября, 14:50
Пандемия COVID-19

ВОЗ больше не относит людей старше 65 лет к группе высокого риска по ковиду

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Люди с ослабленным иммунитетом "остаются в группе более высокого риска, если они заразятся COVID-19"

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обновившая свои рекомендации по лечению COVID-19, отныне относит людей старше 65 лет к группе умеренного, а не высокого риска, как было до сих пор. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

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"Нынешние варианты вируса COVID-19, как правило, вызывают менее тяжелое заболевание, тогда как уровень иммунитета выше благодаря вакцинации, что приводит к снижению риска тяжелого заболевания и смерти для большинства пациентов", - пояснили в организации. Обновленные рекомендации ВОЗ по лечению болезни включают "новые оценки исходного риска госпитализации пациентов с нетяжелым течением COVID-19". Это поможет медицинским работникам "выявлять лиц с высоким, средним или низким риском госпитализации" и назначать соответствующее лечение.

К категории умеренного риска теперь отнесены люди, входившие ранее группу высокого риска, в том числе те, кому больше 65 лет, а также люди с "хроническими заболеваниями, инвалидностью и сопутствующими хроническими заболеваниями", говорится в сообщении. Речь идет об ожирении, диабете, а также о хронических болезнях, включая заболевания почек, печени, рак. Расчетный уровень госпитализации для пациентов этой группы составляет 3%.

Люди с ослабленным иммунитетом "остаются в группе более высокого риска, если они заразятся COVID-19", отметили в ВОЗ. Расчетный уровень госпитализации составляет 6%. "Те, кто не относится к категориям высокого или умеренного риска, имеют низкий риск госпитализации (0,5%). Большинство людей относятся к группе низкого риска", - констатировали в организации, добавив, что ВОЗ "продолжает настоятельно рекомендовать" препараты нирматрелвир и ритонавир людям с высоким и умеренным риском госпитализации.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 8 ноября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 771 820 937 случаев заражения коронавирусом и 6 978 175 летальных исходов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн. 

Теги:
Пандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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