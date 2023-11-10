10 ноября, 15:02

"Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет 28 ноября

В рамках мероприятия пройдут восемь круглых столов, дискуссий, тематических лекториев, выступят более 35 экспертов и спикеров, ожидается более 3 тыс. участников в онлайн-формате

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. участников ожидают на фестивале "X Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов", который пройдет 28 ноября онлайн, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В этом году деловая часть форума пройдет 28 ноября с 9:00 до 18:00 в онлайн-формате. <...> Пройдут восемь круглых столов, дискуссий, тематических лекториев, выступят более 35 экспертов и спикеров, ожидается более 3 тыс. участников в онлайн-формате, участники обменяются опытом и обсудят совместные проекты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тема десятой Экорезиденции - "Наставничество в экологии". Участниками станут городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов госуправления, студенты, представители молодежных сообществ и другие. Они обсудят экологическое просвещение, детские экологические проекты и участие в волонтерской деятельности, сохранение биологического разнообразия на ООПТ и другие темы. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Как сообщила начальник отдела экологического просвещения ГПБУ "Мосприрода" Наталья Соколова, слова которой приводятся в сообщении, результатом Экорезиденции-2020 стало создание добровольческого корпуса ГПБУ "Мосприрода". В эколого-просветительскую деятельность вовлечено уже более 3 тыс. экологически ответственных людей, которые на постоянной основе помогают природе. 

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