10 ноября, 15:10

Русская гуманитарная миссия передаст более 50 тыс. русскоязычных книг школам Армении

Книги пополнят библиотечные фонды 50 школ не только Еревана, но и других регионов страны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. АНО поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия" доставила в Армению 53 тыс. учебников и художественной литературы на русском языке, их отправят в школы республики.

"АНО "Русская гуманитарная миссия" доставила в Армению крупную партию учебной литературы для общеобразовательных учебных заведений республики. В общей сложности будут переданы более 53 тыс. книг - учебников и художественной литературы на русском языке", - говорится в пресс-релизе.

Книги пополнят библиотечные фонды 50 школ не только Еревана, но и других регионов страны, в том числе отдаленных: Араратской, Котайкской, Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской, Армавирской, Сюникской и Тавушской областей. Передачу планируется завершить до конца ноября.

Доставка книг в школы Армении состоится в рамках Программы поддержки образования АНО "Русская гуманитарная миссия", которая реализуется при поддержке Совета Федерации РФ и Россотрудничества. 

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