10 ноября, 15:24

Более 4 млн туристов из России посетили Белоруссию с начала года

Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что популярностью у россиян пользуются различные виды туризма, в том числе историко-культурный, лечебно-оздоровительный, гастрономический, промышленный и агротуризм

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Более 4 млн российских туристов посетили Белоруссию с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.

"По предварительным данным, только в этом году Беларусь посетили более 4 млн российских туристов. В два с половиной почти раза увеличился турпоток белорусов в Российскую Федерацию", - сказал он во время состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

По словам Андрейчика, популярностью у россиян в Белоруссии пользуются различные виды туризма, в том числе историко-культурный, лечебно-оздоровительный, гастрономический, промышленный, агротуризм.

В начале июля директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Белоруссии Ирина Воронович сообщила, что количество российских туристов, которые с января по май посетили Белоруссию, выросло на 173% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Ранее Андрейчик сообщил, что в 2022 году из общего числа посетивших республику туристов россияне составили 96%.

В апреле в российском посольстве в Минске ТАСС сообщили, что количество туристов из России в гостиницах Белоруссии в 2022 году увеличилось на 170% по сравнению с предыдущим годом. Всего в белорусских гостиницах в 2022 году было зарегистрировано 540 тыс. туристов из РФ, тогда как годом ранее - 200 тыс. 

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