10 ноября, 15:34

В Самарской области намерены построить многофункциональные туркомплексы

Общий объем инвестиций по этим двум проектам составит около 8 млрд рублей

ТАСС, 10 ноября. Инвесторы планируют построить в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области два многофункциональных туристических комплекса общей стоимостью 8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Азарова по итогам заседания совета по улучшению инвестклимата в Самарской области.

"На рассмотрение совета был представлен проект многофункционального туристического круглогодичного комплекса "Стрельная вилладж". Его планируется построить рядом с селом Зольное в живописном месте неподалеку от горы Стрельной, которая входит в национальный туристический маршрут. Предполагается, что комплекс будет включать в себя экоотель с 45 модульными домами и развитую инфраструктуру: банный комплекс с разными видами бань и термальным бассейном, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, кафе-бар, мини-яхт-клуб, центр водных развлечений, детскую игровую площадку, парковую зону. Инфраструктура комплекса будет работать не только для отдыхающих в экоотеле, но и для всех посетителей", - говорится в сообщении.

Инвестор планирует построить комплекс за год. Как пояснил глава Жигулевска Илья Сухих, проект обсудили с жителями города. Посетить комплекс смогут туристы со всей России, что увеличит турпоток в регион в целом и Жигулевск в частности. В итоге совет одобрил заключение инвестиционного меморандума между правительством Самарской области, администрацией городского округа Жигулевск и инвестором.

На заседании рассмотрели еще один инвестиционный проект - строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка. Там планируют создать инфраструктуру для длительного загородного отдыха, в том числе отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, рестораны, центр отдыха и термальный комплекс, марину для стоянки лодок и катеров, экспоцентр, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортивные объекты, лесопарковые зоны. Комплекс будет работать круглогодично, ожидаемый срок завершения работ на первом этапе - 2026 год. Как пояснил представитель компании-инвестора, у комплекса нет аналогов в Самарской области и во всем Приволжском федеральном округе, в нем видят большую перспективу развития туризма. Общий объем инвестиций по этим двум проектам - около 8 млрд рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.

Глава региона напомнил, что туристический поток в Самарскую область растет год от года. Если в 2018 году (год проведения чемпионата мира по футболу) был зафиксирован 1 млн туристов, то за прошлый год показатель составил более 2,5 млн - и на текущий момент, за 9 месяцев 2023 года, он уже превышен. По итогам 2023 года ожидается более 3 млн туристов. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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