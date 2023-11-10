В Петербурге выбрали победителей конкурса проектов памятника Шаляпину

Жюри рассмотрело около 70 проектов из разных регионов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Названы победители архитектурного конкурса на эскизный проект памятника русскому певцу Федору Шаляпину в Петербурге. Организаторы конкурса сообщили журналистам, что жюри рассмотрело порядка 70 проектов, присланных из регионов РФ.

"В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого межрегионального архитектурного конкурса на эскизный проект памятника певцу Федору Ивановичу Шаляпину. Экспертное жюри под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко рассмотрело порядка 70 эскизных проектов памятника и выбрало трех победителей. Первое место заняли скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин", - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие скульпторы, архитекторы и художники из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Калининграда и Оренбурга. Проекты победителей представлены на отдельной выставке, которая будет работать в Петропавловской крепости до 12 ноября. В жюри вместе с представителями творческих союзов и общественных организаций входил художественный руководитель государственного музыкального театра им. Шаляпина Фабио Мастранджело и директор коллектива Юлия Стрижак, которые в год 150-летия со дня рождения певца инициировали вопрос о создании памятника.

Установка монумента планируется в соответствии с перечнем выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Санкт-Петербургом (Ленинградом) и память о которых не увековечена в городе в произведениях монументального искусства. Памятник будет установлен вблизи театра - бывшего Народного дома, любимой сценической площадки Шаляпина. Организатором конкурса выступил комитет по градостроительству и архитектуре, заказчиком и инициатором установки памятника является администрация Петроградского района.

В России насчитывается шесть памятников певцу - в Казани, Москве, Уфе, Плесе, Кирове и Кисловодске. Как считают организаторы конкурса, создание Шаляпинского мемориала в Петербурге призвано поднять уровень отечественного монументального искусства.