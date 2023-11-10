Пасечник наградил более 20 правоохранителей ЛНР

Так, медаль "За отличие в охране общественного порядка" глава ЛНР вручил более чем 10 правоохранителям региона

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в День полиции вручил государственные награды более чем 20 правоохранителям региона, передает корреспондент ТАСС из Колонного зала в Луганске.

Пасечник в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вручил медаль "За отличие в охране общественного порядка" более чем 10 правоохранителям региона, еще несколько сотрудников МВД республики получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Мужества. Еще несколько правоохранителей были удостоены государственных наград в соответствии с указом главы ЛНР.

"Каждый из вас выбрал трудную, опасную, но очень нужную работу. Именно от вас во многом зависит безопасность и спокойствие наших людей. Вы ежедневно защищаете законность и справедливость, права и свободы человека, отстаиваете интересы государства и общества. <…> Многие ваши коллеги и сейчас встречают свой праздник на боевом дежурстве. <…> Спасибо за то, что вы мужественно и решительно пресекаете любые провокации и диверсии, обеспечиваете общественный порядок и помогаете налаживать в республике мирную жизнь", - сказал Пасечник.

С профессиональным праздником правоохранителей республики также поздравил врио министра внутренних дел по ЛНР Алексей Кампф. Он вручил награды сотрудникам ведомства "за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности".