10 ноября, 15:58

Пострадавшим от летних ливней жителям Сочи выплатили почти 3 млн рублей компенсации

Выплаты за утрату имущества получили 129 человек

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Власти выплатили почти 3 млн рублей компенсации жителям Сочи, чье имущество пострадало при залповых ливнях и разливе реки Мацеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Пострадавшим в результате летних ливней и разлива реки Мацеста летом этого года выплачено 2 940 000 рублей. Компенсации за утрату имущества получили 129 человек", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что компенсацию выплачивали по заявлениям от пострадавших, в настоящее время еще восемь таких заявлений на сумму 130 тыс. рублей находятся в работе. "Также 22 жителя Сочи, чье имущество было испорчено из-за ливней в Хосте, получат выплаты на общую сумму 1 620 000 рублей. Средства выделены из краевого и частично муниципального бюджетов", - добавили в ведомстве.

В ночь на 14 июня в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, пострадали коммуникации, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор. На ликвидацию последствий были направлены сотни волонтеров и более 50 единиц спецтехники. Проведена санитарная уборка, восстановлена подача электричества, воды и газа, вывезено более 1,2 тыс. куб. м древесины и мусора, расчищено более 4 км ливневой канализации. Власти города оценили ущерб инфраструктуре микрорайона Мацесты в более 1 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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