10 ноября, 16:02

Естественная убыль населения в России с января по сентябрь сократилась на 24%

Она составила 352 тыс. человек, сообщает Росстат

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Естественная убыль населения России с января по сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 24%, составив 352 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"За девять месяцев 2023 года родились 953 тыс. 222 младенца, умерли 1 млн 305 тыс. 513 человек, зарегистрированы 724 тыс. 271 брак и 507 тыс. 131 развод. Естественная убыль составила 352 тыс. 291 человек, что на 24,0% меньше, чем за январь-сентябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, смертность за девять месяцев 2023 года сократилась на 9,9%, а рождаемость - на 3,2%. Младенческая смертность снизилась на 11,75%.

Отмечается, что в сентябре 2023 года родились 103 тыс. младенцев, умерли 135 тыс. человек, зарегистрированы 108 тыс. браков и 55 тыс. разводов.

По сравнению с сентябрем прошлого года смертность снизилась на 10,1%, рождаемость - на 8,4%, а младенческая смертность - на 14,1%. Также число браков сократилось на 18,1%, а количество разводов - на 14%. Естественная убыль в сентябре 2023 года составила 32,7 тыс. человек, сокращение по сравнению с сентябрем 2022 года - на 14,88%. 

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