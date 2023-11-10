Главой УФСБ по Чечне стал Дмитрий Кечкин

До этого он руководил управлением ведомства в Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Новым начальником управления ФСБ по Чеченской Республике назначен Дмитрий Кечкин, который ранее руководил управлением ведомства в Ингушетии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности", - написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что под руководством Кечкина повысится эффективность ведомства, а также уровень взаимодействия с местными правоохранительными органами и властями.

"Со своей стороны окажем все необходимое содействие. Также я поблагодарил возглавлявшего до последнего времени управление ФСБ РФ по Чеченской Республике Игоря Кочнева за проделанную в республике плодотворную работу", - добавил Кадыров.