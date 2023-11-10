10 ноября, 16:18

Профессор из Великобритании планирует сотрудничать с университетом в Севастополе

В СевГУ отметили, что первая лекция европейского ученого посвящена подъему европейских морских империй 1453-1700 годов

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Профессор из Великобритании Джон Берриман, который специализируется в области международных отношений и истории морских держав, прочитает курс лекций в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Профессор, специалист в области международных отношений и истории морских держав Джон Берриман начал читать цикл лекций для студентов Севастопольского государственного университета. Курс, который открыт для всех студентов СевГУ, посвящен теме "Эволюция международной системы", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что первая лекция европейского ученого посвящена подъему европейских морских империй 1453-1700 годов.

"Особый интерес для меня представляет исследование роли морской державы в отношениях между такими странами, как США, Великобритания, Россия, Япония и Китай. Для меня Севастополь интересен как один из важных центров российского флота", - привели в сообщении слова ученого.

Джон Берриман - британский ученый, автор и соавтор десятков научных публикаций. В последние 20 лет он работал в University of London (третьем по числу студентов университете Великобритании), а также в лондонском отделении американского Ithaca College, New York. 

Теги:
ВеликобританияРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация