Профессор из Великобритании планирует сотрудничать с университетом в Севастополе

В СевГУ отметили, что первая лекция европейского ученого посвящена подъему европейских морских империй 1453-1700 годов

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Профессор из Великобритании Джон Берриман, который специализируется в области международных отношений и истории морских держав, прочитает курс лекций в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Профессор, специалист в области международных отношений и истории морских держав Джон Берриман начал читать цикл лекций для студентов Севастопольского государственного университета. Курс, который открыт для всех студентов СевГУ, посвящен теме "Эволюция международной системы", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что первая лекция европейского ученого посвящена подъему европейских морских империй 1453-1700 годов.

"Особый интерес для меня представляет исследование роли морской державы в отношениях между такими странами, как США, Великобритания, Россия, Япония и Китай. Для меня Севастополь интересен как один из важных центров российского флота", - привели в сообщении слова ученого.

Джон Берриман - британский ученый, автор и соавтор десятков научных публикаций. В последние 20 лет он работал в University of London (третьем по числу студентов университете Великобритании), а также в лондонском отделении американского Ithaca College, New York.