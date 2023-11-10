10 ноября, 16:55

Прокуратура Москвы отмечает рост на 17% ДТП с машинами каршеринга

В результате погибли 14 человек, еще 458 получили травмы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы отмечает произошедший рост числа ДТП в столице с машинами, взятыми в каршеринг.

"За 10 месяцев 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, управляющих автомобилями каршеринга, увеличилось на 17%. В результате погибли 14 человек, травмы различной степени тяжести получили 458 лиц", - сообщили в столичной прокуратуре со ссылкой на прошедшее в прокуратуре города заседание межведомственной рабочей группы.

Заместитель прокурора Москвы Дмитрий Леньшин отметил значительное число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, указав на необходимость принятия оперативных мер по пресечению торговли фальшивыми документами в интернете.

Начальник управления прокуратуры Москвы по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Романов сообщил о проводимом на постоянной основе прокурорами мониторинге интернет-сайтов, содержащих предложения о продаже водительских удостоверений, медицинских справок, пропусков на передвижение грузового транспорта, в также продаже аккаунтов для каршеринга. В этом году столичные прокуроры предъявили в суды 290 исков об ограничении доступа к сайтам, посредством которых предлагалось приобретение устройств, позволяющих сделать регистрационный знак автомобиля невидимым для камер автоматической фиксации правонарушений, продаже аккаунтов для краткосрочной аренды автомобилей каршеринга, 185 заявлений прокуратуры уже рассмотрены и удовлетворены. 

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