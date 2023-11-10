В Москве за год конфисковано 100 автомобилей после повторной пьяной езды

Заместитель прокурора города Дмитрий Леньшин подчеркнул важность незамедлительного наложения ареста на транспортные средства, использовавшиеся при совершении преступлений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 100 автомобилей были конфискованы в Москве за год у водителей, осужденных за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы, где прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности.

"После внесения в 2022 году (вступили в силу с 25 июля прошлого года - прим. ТАСС) соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ органами дознания города арестовано более 130 автомобилей, почти 100 из них конфискованы по приговорам судов", - сообщили в прокуратуре столицы.

В свою очередь проводивший совещание заместитель прокурора Москвы Дмитрий Леньшин подчеркнул важность незамедлительного наложения ареста на транспортные средства, использовавшиеся при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 - 264.3 УК РФ, по которым предусмотрена конфискация транспортных средств по приговору суда.