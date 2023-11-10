В ГД предложили отдавать бюджетные места по направлениям с дефицитом кадров целевикам

Необходимость такой меры продиктована тем, что многие студенты, отучившиеся на бюджетных местах, не идут работать по специальности, чем усугубляют проблему дефицита кадров в стране, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Бюджетные места в учебных заведениях РФ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров, необходимо отдавать под целевое обучение в соответствии с потребностями в специалистах в той или иной сфере. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на панельной дискуссии в рамках деловой программы всероссийского слета студенческих отрядов в Казани.

"Мы поддерживаем направление, чтобы все бюджетные места отдавались под целевое обучение, все бюджетные места по той или иной профессии. Мы сейчас просто так готовим специалистов, чтобы они уходили куда попало, а не по своей профессии, это слишком большая роскошь", - сказал он.

Как объяснил Гильмутдинов ТАСС, необходимость данной меры продиктована тем, что многие студенты, отучившиеся на бюджетных местах, не идут работать по специальности, чем усугубляют проблему дефицита кадров в стране. "Например, нужно рассчитать, сколько нам нужно педагогов, и максимально закрывать эту потребность через целевое обучение. Если 100% бюджетных мест нужно отдавать под целевое обучение, значит, отдавать, если не нужно такое количество, например достаточно 50%, значит 50% отдавать. Зачем государство тратит деньги, если мы не можем обеспечить школы учителями?" - сказал он.

Ранее на фоне заявлений предприятий о дефиците профильных квалифицированных кадров поднимался вопрос об уточнении параметров целевого образования. Президент Владимир Путин в начале ноября поручил Минобрнауки и Минтруду проработать вопрос детализации квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования на уровне до 90% (от общего объема такой квоты) под потребности конкретных предприятий. Также Путин поручил проработать вопрос организации профобучения в школах по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

Отдельными политиками и представителями власти уже неоднократно поднимался вопрос о возвращении к советской системе распределения выпускников-бюджетников по окончании обучения. Однако вузы и профильные министерства выступали против, решений на эту тему принято не было.