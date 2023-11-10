Региональный штаб студенческих отрядов появится в Херсонской области в 2024 году

В 2023 году были открыты региональные отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Региональный штаб студенческих отрядов в Херсонской области планируют открыть в 2024 году, заявил командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов на торжественной церемонии открытия всероссийского слета студенческих отрядов в Казани.

"81 региональное отделение, и в этом году мы открыли региональные отделения в Донецкой и Луганской народных республиках. <…> В следующем году откроем региональный штаб в Херсонской области", - сказал он.

С видеоприветствием к студентам обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что этим летом 200 тыс. студентов из 81 региона России показали высокие результаты в самых различных отраслях экономики. "Работа педагогических отрядов в оздоровительных лагерях, сервисных отрядов на курортах Краснодарского края, Крыма и Алтая, работа механизаторов, ветеринаров, сборщиков урожая в аграрном секторе, вклад стройотрядов при возведении объектов атомной отрасли, Восточного полигона железных дорог - вот неполный список трудовых побед вашего движения. Один лишь пример, когда 8 500 проводников помогли снять пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт, говорит о невероятном уровне вашей самоорганизации. Особенно важно, что в это непростое, историческое время вы трудитесь на промышленных предприятиях, участвуете в развитии новых регионов нашей страны и в гуманитарных миссиях", - сказала вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам всероссийского слета студенческих отрядов отметил, что участники слета студенческих отрядов достойно продолжают славные дела своих предшественников, бережно хранят замечательные традиции товарищества и взаимопомощи, вносят деятельный вклад в реализацию масштабных, востребованных временем проектов в промышленности и сельском хозяйстве, строительном, транспортном и топливно-энергетическом комплексах, в учреждениях социальной сферы. "И, конечно, самого глубокого признания заслуживает ваше искреннее участие в развитии молодежного движения в новых регионах России, серьезная поддержка, которую вы оказываете в восстановлении инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - сообщалось в телеграмме российского лидера.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 64-го трудового семестра проходит в Казани 8-12 ноября. Его участниками стали более 2,6 тыс. студотрядовцев из 89 регионов России.