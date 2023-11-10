Школьные повара из Северной Осетии и Ленобласти признаны лучшими в стране

Заур Амбалов и Юлия Лямина стали победителями всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая"

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Повар из Северной Осетии Заур Амбалов и повар Юлия Лямина из Ленинградской области стали победителями всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая", финал которого прошел во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Победителями конкурса стали Заур Амбалов (РСО - Алания) и Юлия Лямина (Ленинградская область). Отметим, что Заур Амбалов - 19-летний повар из школы-интерната города Алагир, в которой учился сам", - говорится в сообщении.

Третье место в номинации "Лучший повар школьной столовой" разделили Евгений Толкачев (Тамбовская область), Ирина Поротикова (Республика Крым) и Артем Гриц (Санкт-Петербург). На втором месте - Татьяна Гуляева (Самарская область) и Георгий Ковылов (Краснодарский край).

В финале конкурса, который проходил в Северной Осетии, участвовали школьные повара из 68 регионов страны - всего около 400 мастеров. Республика в этом году впервые стала площадкой проведения масштабных соревнований среди школьных поваров России. Конкурс проходит сразу на нескольких площадках - в гимназии "Диалог", школах №44, и №28, торгово-экономическом колледже. Выставка блюд школьных столовых развернулась на площадке перед зданием Осетинского театра. Регионы России представили лучшие образцы школьного меню.

Всероссийский конкурс "Лучшая школьная столовая" - ежегодное мероприятие, которое предполагает оценку существующей системы обеспечения горячим питанием обучающихся образовательных организаций, ее эффективность, уровень профессионализма работников школьной столовой, творческой индивидуальности и личного мастерства.

"Президент России Владимир Путин поручил организовать бесплатное школьное питание в начальных классах. Регионам предстояло решить множество задач - привести в соответствие пищеблоки, организовать комбинаты питания и так далее. Сегодня расширяется и перечень категорий детей, которые охвачены бесплатным питанием. Немаловажно, что блюда для детей готовятся из местных продуктов. Посмотрел выставку и убедился - у каждого региона есть что посмотреть, чему поучиться, и этот профессиональный обмен, убежден, всем на пользу", - сказал на торжественной церемонии подведения итогов глава Северной Осетии Сергей Меняйло.