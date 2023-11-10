Макрон потребовал от интернет-гигантов расширить сотрудничество по модерации контента

Президент Франции выразил недовольство отсутствием желания у руководства некоторых крупных IT-корпораций обсуждать с ним вопросы улучшения контроля за контентом в сети

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил недовольство отсутствием желания у руководства ряда крупных IT-корпораций обсуждать с ним вопросы улучшения контроля за контентом в сети и призвал их уделять этой теме больше внимания.

"Я хочу сказать, что по поводу [корпорации] Meta (признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС) и [соцсети] X [ранее Twitter] послание получено. Потому что тот факт, что ни один топ-менеджер не был доступен ни в Нью-Йорке в сентябре [когда Макрон находился там с визитом], ни сейчас в Париже, когда тут собрались главы государств и правительств, говорит о том, что они больше не хотят участвовать в игре", - сказал президент на открытии конференции "Призыва Крайстчерч", проходящей параллельно с Парижским форумом мира, который открылся в пятницу.

Agence France-Presse уточнило позже, что президент имел в виду представителей корпораций Meta и Google, поскольку на мероприятие, организованное в Елисейском дворце, собрались представители X, Amazon, Dailymotion, Microsoft, OpenAI и Qwant. Ни представители Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, ни представители Google, одним из основных сервисов которой является YouTube, на мероприятие не пришли.

Глава государства также привел некоторые цифры, в частности количество модераторов по языковым направлениям в соцсетях. С учетом наличия 330 млн франкоязычных пользователей в соцсети X он выразил удивление тем, что сообщения на этом языке отслеживают всего 52 человека, что "не позволяет поверить в то, что контент модерируется". Одновременно он признал, что к 14 октября, то есть спустя неделю после обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в X удалили 100 тыс. единиц террористического контента, 10 тыс. единиц контента, пропагандирующего насилие, заблокировали 1 тыс. аккаунтов, связанных с ХАМАС. В этой связи он назвал модераторов "гениями" и признал, что они проделали колоссальную работу.

"Когда компании, взявшие на себя обязательства и рассказавшие нам о прекрасных вещах, организуют свою работу так, что их нет на месте и они не делают того, что обещали сделать, доверие снижается, особенно когда эту работу продолжают выполнять другие", - добавил Макрон.

Он заметил, что в Meta публикации на французском языке проверяют 226 человек. В китайской соцсети TikTok, которая к 14 октября удалила 100 тыс. видео и 8 тыс. прямых трансляций на французском языке, связанных с палестино-израильским конфликтом, записи на французском модерируют 687 специалистов. "TikTok не присутствует сейчас с нами, потому что необходимо еще определить ее статус", - добавил он, подчеркнув, что приведенное им число модераторов в этой соцсети должно стать примером "хорошей конкуренции".