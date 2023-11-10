В регионах России планируют открыть семь новых учебных центров "Воин" в 2024 году

Первый заместитель директора центра Сергей Светов сообщил, что в 2024 году планируют готовить учителей ОБЖ, советников школ, специалистов, которые являются частью военно-патриотических центров в местах их присутствия

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Новые учебные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи планируют открыть в 2024 году по крайней мере в семи регионах России, об этом сообщил журналистам первый заместитель директора центра "Воин" Сергей Светов на презентации новых площадок центра в Тюмени.

"У нас сейчас 12 регионов, в следующем году добавляется еще 7, сейчас список финально досогласовывается, возможно, регионов будет чуть больше. Мы будем работать по тому же механизму, который есть сейчас существует в регионах. При содействии регионов мы ищем территории, где размещаем наших инструкторов, штат и организуем лекции для наших ребят, по 30-40 человек аудитория. Также задействуются в регионе спортивные и иные объекты <…> для дополнительной работы, отработки тактики, работы с беспилотниками", - рассказал он.

Он также отметил, что филиалы учебных центров "Воин" становятся центрами компетенций по военно-патриотической работе в регионах, которые позволяют централизовать опыт и программы для подготовки всех участников процесса военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Кроме этого, в следующем году центры будут готовить учителей ОБЖ, советников школ, специалистов, которые являются частью военно-патриотических центров непосредственно в местах их присутствия. Это позволит быстрее открывать новые филиалы в регионах уже в 2025 году, где организация будет иметь свою площадь для подготовки.

Светов добавил, что организация всегда стремится усовершенствовать свою программу подготовки, он привел в пример введение новой позиции военкора во время проведения чемпионата по зарнице. "В следующем году у нас появится часть подготовки в виде самбо как предмета, возможно, бокса в рамках программы в размере 8-10 часов, и мы постоянно с этим экспериментируем, поэтому программы продолжают улучшаться", - поделился он.

12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" открыты в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, с ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.