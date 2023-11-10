На трассе в Свердловской области ограничили движение грузовиков из-за обледенения

Речь идет об участке с 9 км по 142 км на автодороге Ивдель - граница ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков ограничено с 9 км по 142 км на автодороги Ивдель - граница Ханты-Мансийского автономного округа из-за обледенения проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

"Госавтоинспекция информирует о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9 км по 142 км в связи", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, такие меры приняты в связи со сложными дорожными и погодными условиями - обледенением проезжей части.