10 ноября, 18:25

На трассе в Свердловской области ограничили движение грузовиков из-за обледенения

Речь идет об участке с 9 км по 142 км на автодороге Ивдель - граница ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков ограничено с 9 км по 142 км на автодороги Ивдель - граница Ханты-Мансийского автономного округа из-за обледенения проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

"Госавтоинспекция информирует о введении временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге Ивдель - граница ХМАО с 9 км по 142 км в связи", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, такие меры приняты в связи со сложными дорожными и погодными условиями - обледенением проезжей части. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация