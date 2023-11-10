10 ноября, 18:47,
обновлено 10 ноября, 18:51

Хуснуллин сообщил, что подготовку к зиме в Лисичанске закончат в ближайшее время

Республика Татарстан, которая взяла шефство над городом, сформировала аварийные бригады для помощи местным коммунальным службам

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Администрация города Лисичанска в Луганской Народной Республике заканчивает подготовку к отопительному сезону, работы по закрытию тепловых контуров в многоквартирных домах планируют завершить в ближайшее время. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в ЛНР.

"На оперативном совещании глава города и представители региона-шефа рассказали, что в первую очередь к наступлению холодов они готовят многоквартирные дома в наиболее густонаселенных микрорайонах Лисичанска. В них работы по закрытию теплового контура планируется завершить в ближайшее время. Затем от восстановленных стационарных котельных и привезенных блочно-модульных начнет поступать тепло", - написал вице-премьер.

Он отметил, что Республика Татарстан, которая взяла шефство над Лисичанском, сформировала аварийные бригады для помощи местным коммунальным службам в подготовке многоквартирных домов к подаче тепла.

После Лисичанска Хуснуллин осмотрел ход работ на котельной в Северодонецке, которая после реконструкции будет снабжать теплом более 300 домов. "Сейчас строители под контролем Фонда развития территорий монтируют стеновые сэндвич-панели и витражи. Кровельные и отделочные работы почти завершены. Уже установлено два котла", - отметил он. По словам вице-премьера, до конца ноября в Северодонецке должны полностью заменить почти 5 км тепломагистрали. 

Теги:
РоссияТатарстанХуснуллин, Марат ШакирзяновичЛНР
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