10 ноября, 18:26

Кабмин выделил почти 2,3 млрд рублей на денежные компенсации сотрудникам МВД

Деньги пойдут на выплату единовременного пособия при увольнении и погашение остатков по зарплате, а также на компенсации вместо выдачи формы тем сотрудникам, которые ходят в обычной одежде

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило почти 2,3 млрд рублей на социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Деньги пойдут на выплату единовременного пособия при увольнении и погашение остатков по зарплате, а также на компенсации вместо выдачи формы тем сотрудникам, которые ходят в обычной одежде с учетом специфики их работы.

МВД поручено проконтролировать использование средств. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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