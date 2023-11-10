10 ноября, 18:26 Кабмин выделил почти 2,3 млрд рублей на денежные компенсации сотрудникам МВД

Деньги пойдут на выплату единовременного пособия при увольнении и погашение остатков по зарплате, а также на компенсации вместо выдачи формы тем сотрудникам, которые ходят в обычной одежде