10 ноября, 18:59

В ЦДРА подвели итоги конкурса юных исполнителей "Катюша-юниор 2023"

Минобороны РФ
© Минобороны РФ

Вокалисты в возрасте от 6 до 16 лет из разных городов России состязались в двух номинациях: "Индивидуальные исполнители" и "Ансамбли и коллективы"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Итоги открытого фестиваля-конкурса юных исполнителей "Катюша-юниор 2023" подведены в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА), сообщили в Минобороны России.

"В Центральном Доме Российской Армии подвели итоги Открытого фестиваля-конкурса юных исполнителей "Катюша-юниор 2023". Вокалисты в возрасте от 6 до 16 лет из разных городов России состязались в двух номинациях: "Индивидуальные исполнители" и "Ансамбли и коллективы", - сообщили там.

Победителем в номинации "Индивидуальные исполнители" 6-9 лет стала Таисия Бегун из Подольска, 10-12 лет - Алиса Винникова из Подольска, 13-16 лет - Идрис Хакимзода из Москвы. В номинации "Ансамбли и коллективы" 10-12 лет первой стала детская эстрадная группа "Пластинка" из Челябинска, в возрастной категории 13-16 лет - вокальный ансамбль "Аллегро" из Москвы, в возрастной категории 6-16 лет - группа Angels Project из Подольска. Приз зрительских симпатий получила Балашова Ульяна из Подольска. Обладателем гран-при стала Алиса Винникова, награду вручили директор Департамента культуры Минобороны Артем Горный и председатель жюри фестиваля Александр Халилов.

"Фестиваль "Катюша-юниор" проводится уже много лет. Изначально он задумывался как детская лига Всероссийского фестиваля "Катюши". Сегодня жизнь поменялась, и этот фестиваль приобрел принципиально новое значение. Это не просто песенный конкурс молодых талантов. Адресатами детских песен незримо становятся наши воины - те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества", - отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко, слова которого привели в военном ведомстве.

Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала молодежи, организаторами выступают Департамент культуры Минобороны РФ и ЦДРА. 

Теги:
Россия
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