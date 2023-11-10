В Пскове при помощи Сбербанка планируют запустить проекты с искусственным интеллектом

Речь идет об интеллектуальной транспортной системе

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно со Сбербанком намерены внедрить на территории региона проекты с искусственным интеллектом: в частности, они будут запущены в сфере здравоохранения и безопасности дорожного движения. Благодаря этому удастся не допускать пробок в городе, а врачи смогут с помощью IT-систем оценивать состояние пациентов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Михаил Ведерников договорился со Сбербанком о внедрении в регионе проектов с искусственным интеллектом. Интеллектуальная транспортная система - инновационный продукт компании, о котором зашла речь на встрече. [Губернатор] в свою очередь сообщил, что данная интеллектуальная система в качестве пилотного проекта будет апробирована на нескольких наиболее загруженных псковских улицах", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, интеллектуальная транспортная система представляет собой набор умных светофоров и видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. "Это цифровое управление транспортным потоком, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. <...> Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов", - цитирует пресс-служба управляющего Псковским отделением Сбербанка Владимира Компанийца.

Отдельно Ведерников и Компаниец обсудили проекты "Сбера" в сфере здравоохранения, в том числе "Чемоданчик ФАП", в рамках которого искусственный интеллект оказывает помощь фельдшеру в оценке состояния пациентов, в проведении и расшифровке анализов. "Мы готовы продолжить взаимодействие в сфере цифровизации здравоохранения. "Чемоданчик ФАП" - очень интересный проект. Мы с удовольствием посмотрим его в пилотном варианте", - приводит пресс-служба слова Ведерникова.