10 ноября, 19:08

В Пскове при помощи Сбербанка планируют запустить проекты с искусственным интеллектом

Речь идет об интеллектуальной транспортной системе

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно со Сбербанком намерены внедрить на территории региона проекты с искусственным интеллектом: в частности, они будут запущены в сфере здравоохранения и безопасности дорожного движения. Благодаря этому удастся не допускать пробок в городе, а врачи смогут с помощью IT-систем оценивать состояние пациентов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Михаил Ведерников договорился со Сбербанком о внедрении в регионе проектов с искусственным интеллектом. Интеллектуальная транспортная система - инновационный продукт компании, о котором зашла речь на встрече. [Губернатор] в свою очередь сообщил, что данная интеллектуальная система в качестве пилотного проекта будет апробирована на нескольких наиболее загруженных псковских улицах", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, интеллектуальная транспортная система представляет собой набор умных светофоров и видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. "Это цифровое управление транспортным потоком, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. <...> Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов", - цитирует пресс-служба управляющего Псковским отделением Сбербанка Владимира Компанийца.

Отдельно Ведерников и Компаниец обсудили проекты "Сбера" в сфере здравоохранения, в том числе "Чемоданчик ФАП", в рамках которого искусственный интеллект оказывает помощь фельдшеру в оценке состояния пациентов, в проведении и расшифровке анализов. "Мы готовы продолжить взаимодействие в сфере цифровизации здравоохранения. "Чемоданчик ФАП" - очень интересный проект. Мы с удовольствием посмотрим его в пилотном варианте", - приводит пресс-служба слова Ведерникова. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация