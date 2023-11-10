В Чувашии закупили антидроновые ружья для обеспечения защиты уязвимых зон

Глава республики Олег Николаев сообщил, что всего приобрели четыре единицы оружия

ТАСС, 10 ноября. Министерство внутренних дел по Чувашии получит четыре антидроновых ружья, которые закуплены за счет бюджета региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

"За счет бюджета Чувашской Республики закупили четыре антидроновых ружья для покрытия уязвимых зон. Об этом глава Чувашии [Олег Николаев] сообщил на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Глава республики отметил, что в ближайшее время ружья передадут в Министерство внутренних дел по Чувашской Республике. По словам Николаева, это необходимо для обеспечения максимальной защиты уязвимых зон, в том числе столицы республики и других городов.

"Благодаря такой совместной работе мы не только технически развиваемся, но и устанавливаем стандарты безопасности. Наши методы борьбы и возможности будут расти в соответствии с развитием технологий", - процитировали главу республики в пресс-службе.