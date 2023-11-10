В Чувашии закупили антидроновые ружья для обеспечения защиты уязвимых зон

ТАСС, 10 ноября. Министерство внутренних дел по Чувашии получит четыре антидроновых ружья, которые закуплены за счет бюджета региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.
"За счет бюджета Чувашской Республики закупили четыре антидроновых ружья для покрытия уязвимых зон. Об этом глава Чувашии [Олег Николаев] сообщил на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Глава республики отметил, что в ближайшее время ружья передадут в Министерство внутренних дел по Чувашской Республике. По словам Николаева, это необходимо для обеспечения максимальной защиты уязвимых зон, в том числе столицы республики и других городов.
"Благодаря такой совместной работе мы не только технически развиваемся, но и устанавливаем стандарты безопасности. Наши методы борьбы и возможности будут расти в соответствии с развитием технологий", - процитировали главу республики в пресс-службе.