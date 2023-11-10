Глава ВОЗ заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребенок

В анклаве убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети, уточнил Тедрос Аданом Гебрейесус

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Один ребенок умирает в секторе Газа каждые 10 минут. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок", - сказал он.

"1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома [в Газе] и ищут убежище где угодно, но нигде никто не находится в безопасности, 27 тыс. человек получили ранения, многие из них получили опасные для жизни травмы. Они [медицинские работники] пытаются удовлетворить регулярные медицинские потребности более 2 млн человек. Ежедневно в секторе Газа рожают более 180 женщин", - добавил генеральный директор ВОЗ.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя ЮНИСЕФ, Газа стала кладбищем для детей.