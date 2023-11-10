10 ноября, 20:48

В Чечне представили переизданный учебник по истории для 10-х классов

В школьном пособии доработана глава о репрессированных народах

ГРОЗНЫЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов привез и представил главе Чечни переизданный школьный учебник 10-х классов по истории, где доработана глава о репрессированных народах, сообщил руководитель субъекта в своем телеграм-канале.

"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Рамзан Кадыров.

Министр, прибыв с визитом в республику, зачитал исправленный отрывок книги.

"Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости и фронта боевых действий в 1941-1945 годах народов, огульно обвиненных государственным комитетом обороны в предательстве. Насильственному переселению - депортации - подверглись 12 народов, которые лишись не только родной земли, но и национально-территориальных автономий <…>. В СССР, а позднее в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации", - говорится в тексте учебника, который зачитал Кравцов, видео с которым опубликовал Кадыров.

Об учебнике

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: История России и Всеобщая история для 10-х классов, а также История России и Всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Книги для 10-х классов охватывают временной отрезок с 1914 по 1945 год. Первая глава учебника по истории России для 10-х классов посвящена Первой мировой войне и Великой российской революции, вторая - Советскому Союзу в 1920-1930 годах. Практически треть учебника выделили событиям Великой Отечественной войны, в отдельные параграфы вынесли историю обороны Москвы и блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, освобождению народов Европы.

Учебники для 11-х классов охватывают период с 1945 года по начало XXI века. В книге по всеобщей истории для 11-х классов 17-й и 18-й параграфы посвящены международным отношениям с 1990-х годов по 2023 год. В частности, авторы рассказывают о расширении НАТО на восток, конфликте на Балканах, военных операциях НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, а также о специальной военной операции на Украине. Также авторы поясняют школьникам интеграционные процессы в современном мире - что такое БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС и АСЕАН. 

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