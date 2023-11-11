В Чечне запустили благотворительную акцию для помощи палестинским детям

В рамках акции все желающие финансово помочь могут купить рисунки и другие ручные поделки воспитанников дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики, а все вырученные средства направят на приобретение товаров первой необходимости

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины", которая стартовала в Грозном. Желающие финансово помочь пострадавшим палестинским детям могли приобрести рисунки и другие ручные поделки.

"Сегодня вместе с членами нашей большой семьи и представителями команды <...> я принял участие в акции "Дети Чечни - детям Палестины". В рамках акции все желающие финансово помочь <...> могут приобрести рисунки и другие ручные поделки юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики. Все вырученные средства уйдут на приобретение товаров первой необходимости", - написал в своем Telegram-канале Кадыров.

По его словам, инициатором и организатором акции выступает начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. "Ранее аналогичная работа была проведена в рамках акции "Дети Чечни - детям Африки". Все вырученные средства ушли на оказание помощи африканским детям из малообеспеченных семей, закупку продовольствия и решение проблем с питьевой водой в засушливых районах стран Африки", - добавил глава Чечни.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс.