10 ноября, 21:33

Макрон возглавит церемонии в Париже в годовщину завершения Первой мировой войны

Президент Франции возложит цветы к памятнику Жоржу Клемансо, а затем состоится торжественная церемония зажжения Огня памяти у Могилы неизвестного солдата

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит мемориальные церемонии, которые пройдут на Елисейских полях в Париже в 105-ю годовщину завершения Первой мировой войны (1914-1918).

Утром французский лидер возложит цветы к памятнику Жоржу Клемансо, руководившему республикой в военную эпоху. Затем состоится торжественная церемония зажжения Огня памяти у Могилы неизвестного солдата. Прах солдата был перенесен на Елисейские поля под своды Триумфальной арки с поля боя одного из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны - битвы под Верденом.

В продолжавшейся 1 568 дней войне Франция потеряла более 1,5 млн человек. Соглашение, положившее конец четырехлетним военным действиям, было подписано 11 ноября 1918 года в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу.

Помощь России

Россия неоднократно приходила на помощь Франции на всем протяжении четырехлетней "Великой войны". Как признают французские историки, продвижение германских войск в период сражений на Марне (1914) и под Верденом (1916) удалось сдержать во многом благодаря самоотверженным действиям русской армии на Восточном фронте. В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Основной контингент корпуса защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. В боях под Реймсом русские пехотные полки преградили путь к Парижу германским дивизиям. "Если Франция не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - так оценивал действия русских союзников маршал Фош.

В пятницу посол России во Франции Алексей Мешков возложил в Париже на набережной Сены цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на полях Франции в 1916-1918 годах. Представители посольства посетили также военный некрополь Сент-Илер-ле-Гран (Шампань). Там были возложены венки на могилах русских солдат, чьи останки были недавно найдены в коммуне Курси близ Реймса на севере Франции. Инициатором археологических изысканий стал французский историк Пьер Малиновский, обнаруживший первые останки, после чего к раскопкам подключились специалисты регионального Управления по делам культуры региона Гранд-Эст.

Наряду с Парижем мемориальные церемонии в память о погибших в Первой мировой войне пройдут этот день также во многих других городах Франции. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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