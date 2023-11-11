10 ноября, 22:52

В Словакии на границе с Украиной образовалась 16-километровая очередь из грузовиков

Машины стоят от КПП "Вышне-Немецке" до села Нижна-Рыбница

БРАТИСЛАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей протяженностью 16 км образовалась на словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Вышне-Немецке". Это связано с протестами польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Об этом сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пресс-служба полицейского управления Кошицкого края (Восточная Словакия).

"Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину данный вид транспорта двигается через территорию Словакии, - отмечается в сообщении. - Сейчас длина очереди составляет 16 км. Она растянулась от КПП "Вышне-Немецке" до села Нижна-Рыбница".

Между тем время ожидания для грузового транспорта при пересечении границы Польши с Украиной превышает 48 часов. Протяженность очереди из фур перед КПП там, согласно данным польских СМИ, достигает 50 км.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. 

Теги:
УкраинаСловакия
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