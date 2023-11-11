11 ноября, 01:51

Скопившиеся на границе россияне начали покидать Китай на автобусах по мосту через Амур

Пограничное оформление пассажиров РФ осуществляется в китайском смешанном пункте пропуска на острове Большой Хэйхэ

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Скопившиеся на китайско-российской границе граждане РФ на автобусах по мосту через реку Амур начали покидать КНР. Об этом сообщило генеральное консульство России в Харбине.

"Сегодня утром началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, скопившихся в китайском городе Хэйхэ в ожидании возможности вернуться на родину", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Как уточняется в сообщении, пограничное оформление российских пассажиров осуществляется в китайском смешанном пункте пропуска на острове Большой Хэйхэ. Для оперативного решения организационных вопросов в зале выезда находятся сотрудники генконсульства.

Автобусами китайской стороны россиян доставляют на автомобильный пункт пропуска Хэйхэ (мост через Амур), где после прохождения таможенного контроля они пересаживаются на транспортные средства РФ.

4 ноября гидрологическая обстановка на Амуре осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки суда на воздушной подушке не могут в полной мере осуществлять пассажирские перевозки, возникли большие очереди в пункте пропуска. 

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