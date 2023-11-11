11 ноября, 02:13

В Хакасии намерены разработать проектную документацию для мусороперерабатывающего завода

По сведениям республиканского Минприроды, средства на разработку проектно-сметной документации предусмотрены в бюджете на 2024 год

ТАСС, 11 ноября. Проектно-сметную документацию на строительство первого мусороперерабатывающего завода в Хакасии планируют разработать в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды республики.

"На следующий год в республиканском бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации. Строительство объекта планируется в рамках концессионного соглашения с инвестором после определения земельного участка", - сообщили в министерстве.

По словам собеседника агентства, сейчас правительство республики продолжает работы по выбору участка. Планируется что завод будет построен рядом с Абакано-Черногорской агломерацией (Абакан и Черногорск - два крупнейших города республики), в которой образуется порядка 60% твердых коммунальных отходов.

"Плюс учитывается территориальное расположение населенных пунктов в целях оптимизации потоков и расходов на транспортирование. Одним из перспективных участков для строительства мусороперерабатывающего комплекса рассматривается земельный участок в Усть-Абаканском районе недалеко от действующих угольных разрезов", - добавил собеседник агентства. Для перевода земель сельхозназначения в земли промышленности пройдут общественные слушания, добавили в министерстве.

Первоначально заявлялось, что ввод завода в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Затем сообщалось, что власти региона ведут переговоры с Российским экологическим оператором об изменениях в дорожной карте и переносе сроков на 2025 год.

Ранее сообщалось, что мощность завода должна составить порядка 155 тыс. тонн мусора в год, он сможет перерабатывать коммунальные отходы со всей республики. Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология". 

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РоссияХакасия
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